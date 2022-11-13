За неделю ОК Південь освободили 179 населенных пунктов

Подразделениями оперативного командования "Південь" в течение текущей недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тысячах квадратных километров. Об этом сообщает ОК "Південь" на своей странице в фейсбуке.

В освобожденных населенных пунктах и ​​территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные.

Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.