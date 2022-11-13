 За неделю ОК Південь освободили 179 населенных пунктов ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За неделю ОК Південь освободили 179 населенных пунктов
В тренде

За неделю ОК Південь освободили 179 населенных пунктов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия

За неделю ОК Південь освободили 179 населенных пунктов

Фото: ОК Південь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Подразделениями оперативного командования "Південь" в течение текущей недели деоккупировано 179 населенных пунктов на более чем 4,5 тысячах квадратных километров. Об этом сообщает ОК "Південь" на своей странице в фейсбуке.

В освобожденных населенных пунктах и ​​территориях Николаевской и Херсонской областей подразделениями Сил обороны проводятся стабилизационные мероприятия, в том числе разминировочные.

Враг не прекращает обстрелы позиций наших подразделений и прилегающих к линии столкновения территориальных громад, ведет воздушную разведку. Также продолжает наносить удары по критической инфраструктуре, гражданским объектам и территориям тыловых регионов.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что враг наращивает войска в районе Мелитополя и уменьшает личный состав в Новой Каховке, Таврийске и Каховке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ОК Південь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
rubizhansky (Jõgeva)
13.11.2022 в 21:04
уволили 179 населенных пунктов Ну тепер хоча б в інший бік це почало працювати)))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде