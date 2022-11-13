ВСУ освободили еще один населенный пункт в Луганской области

Украинские военные вернули под контроль Украины село Макеевка, которое находится в Краснореченской поселковой громаде Сватовского района Луганской области. Об этом сообщает областная военная администрация региона на своей странице в Фейсбуке.

Больше информации чиновники не предоставляют. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай вчера информировал, что в области военные освободили 11 населенных пунктов, не указывая их названия.

Добавим также, что Макеевка находится на Сватовском направлении.