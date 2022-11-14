Ночью россияне обстреляли Запорожье, Харьков, Никополь и Николаевский район

Враг продолжает коварные атаки на свободные земли Запорожья. Этой ночью российские орки попали ракетой в одно из сел Запорожского района. В результате попадания повреждена линия электросетей. К счастью, другие разрушения отсутствуют, люди невредимы.

Россияне всю ночь держали под прицелом Никопольский район. Били по Марганецкой и Красногригоревской громадам. Направили туда более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Предварительно люди не пострадали. В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию ​​водоканала. 45 000 семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды. Энергетики работают – чинят линию, чтобы запустить станцию. Российские снаряды изуродовали здания и автомобили.

13 ноября около 22:40 враг нанес по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. В Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Информация о вражеских обстрелах в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на 08:30 утра 14 ноября. Николаевский район: сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.