Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11
Орки, бегите с нашей земли
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 81370 (+510) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2848 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5748 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1839 (+2) ед,
- РСЗО – 393 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 206 (+0) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) ед,
- специальная техника – 160 (+0).
Данные уточняются. Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских орков, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.
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