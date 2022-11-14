 Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11 ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11
В тренде

Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11

Общие новости
(1 голосов)

Орки, бегите с нашей земли

Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 81370 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2848 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5748 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1839 (+2) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 206 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1509 (+2),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4316 (+21) ед,
  • специальная техника – 160 (+0).
Читайте такжеНочью россияне обстреляли Запорожье, Харьков, Никополь и Николаевский район

Данные уточняются. Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили состав боеприпасов, около 40 российских орков, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде