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В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области остается высоким уровень минной угрозы

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Не надо возвращаться домой прямо сейчас

В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области остается высоким уровень минной угрозы

Фото из свободных источников

Новина українською

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения Сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия, сообщил Генштаб в утренней сводке от 14.11.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал жителей освобожденной от российских орков части Херсонской области не спешить возвращаться домой. Об этом секретарь СНБО сказал 13 ноября в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас есть риск для пребывания гражданского населения на правобережье Херсонщины.

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Он отметил, что службы должны проверить "каждый квадратный метр" территории, чтобы обезопасить мирных жителей. Чтобы ускорить обследование и разминирование деоккупированных населенных пунктов в Херсонской области службы, по его словам, работают круглосуточно. Как только ситуация станет безопасной на 100%, украинцам разрешат вернуться домой.

Напомним, глава Херсонской ОВА предупредил граждан о разминировании центра Херсона и призвал не собираться в людных местах.

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В статье: война с россией Алексей Данилов Генштаб ЗСУ
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