В деоккупированных населенных пунктах Херсонской области остается высоким уровень минной угрозы

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности. Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения Сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия, сообщил Генштаб в утренней сводке от 14.11.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал жителей освобожденной от российских орков части Херсонской области не спешить возвращаться домой. Об этом секретарь СНБО сказал 13 ноября в эфире национального телемарафона. По его словам, сейчас есть риск для пребывания гражданского населения на правобережье Херсонщины.

Он отметил, что службы должны проверить "каждый квадратный метр" территории, чтобы обезопасить мирных жителей. Чтобы ускорить обследование и разминирование деоккупированных населенных пунктов в Херсонской области службы, по его словам, работают круглосуточно. Как только ситуация станет безопасной на 100%, украинцам разрешат вернуться домой.

Напомним, глава Херсонской ОВА предупредил граждан о разминировании центра Херсона и призвал не собираться в людных местах.