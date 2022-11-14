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Построена почти новая сеть. Киевстар и Vodafone возобновили работу в освобожденном Херсоне

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Построена почти новая сеть. Киевстар и Vodafone возобновили работу в освобожденном Херсоне

Коммерсант

Новина українською

13 ноября мобильные операторы Киевстар и Vodafone возобновили работу в освобожденном Херсоне. Об этом сообщают пресс-службы компаний в своих социальных сетях. В Киевстаре отметили, что первая базовая станция с мобильной радиосвязью 4G уже работает в центре Херсона.

"Работаем дальше, на завтра запланировано много работы по возобновлению связи в городе".

Оператор Vodafone также сообщил, что сотрудники компании менее чем через 18 часов построили почти "новую" сеть для Херсона.

"Базовые станции в эфире и работают на полную мощность. Пользуйтесь, пожалуйста, дорогие украинцы".

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