ВСУ уничтожили российского подполковника, возглавлявшего на параде в Москве колонну БМД

Известная российская волейболистка Татьяна Кошелева сообщила о смерти своего брата – подполковника армии РФ Сергея Кошелева. При каких обстоятельствах он погиб, спортсменка не уточняет.

При этом украинский военный Анатолий Штефан указывает, что Кошелев служил в 137 воздушно-десантного полка. 9 мая 2022 года он возглавлял колонну десантных боевых машин БМД-4М на параде в Москве.

Уже российские СМИ дополняют, что Кошелев – из династии военных. Его отец воевал в Афганистане.

Напомним, что в августе стало известно о смерти в Украине полковника Василия Клещенко, заместителя начальника 344 Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации минобороны РФ. Этот персонаж был ведущим группы вертолетов во время парада 9 мая на Красной площади в Москве в 2021 году и считался одним из ведущих специалистов в своей отрасли в стране.