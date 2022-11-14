В Укрэнерго опубликовали детали ограничений потребления на 14 ноября
В каких областях будут отключения?
Укренерго
В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.
Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет, как отмечают в Укрэнерго:
"Пожалуйста, не забрасывайте привычку сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".
Популярное сейчас
- Полтысячи россиян и уничтоженный склад в Каирах. Генштаб назвал потери оккупантов за 13.11
- Роналду: Не уважаю тренера МЮ, поскольку он не проявляет уважения ко мне
- Серия А. Ювентус - Лацио 3:0. Заявка на возвращение
- Появилось видео, как россияне взорвали мост Каховской ГЭС
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Новости по теме
- 23:39 Украинские В северных и восточных областях Украины с 6 утра понедельника будут экстренные отключения света. Графики не работают
- 10:17 Украинские Ночь массированных атак на Днепропетровщине: есть сбитые шахиды, но не обошлось без прилетов
- 09:42 Украинские В Укрэнерго и Офисе президента рассказали, каким областям сегодня необходимо готовиться к отключениям