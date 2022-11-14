 В Укрэнерго опубликовали детали ограничений потребления на 14 ноября ᐉ UA-Футбол
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В Укрэнерго опубликовали детали ограничений потребления на 14 ноября

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В каких областях будут отключения?

В Укрэнерго опубликовали детали ограничений потребления на 14 ноября

Укренерго

Новина українською

В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

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Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев был свет, как отмечают в Укрэнерго:

"Пожалуйста, не забрасывайте привычку сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".

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В статье: война с россией Укрэнерго
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Источник:
Укрэнерго

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