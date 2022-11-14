Президент Украины приехал в освобожденный Херсон
Важный шаг
Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских орков Херсон. Об этом сообщает как ряд европейских СМИ (The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters), так и подтверждают корреспонденты Украинской правды. Сейчас Зеленский находится с визитом в Херсоне, он встретился с военными.
"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны", - цитирует Зеленского издание Reuters.
Президент также выразил благодарность НАТО и другим партнерам за помощь в войне против России. Напомним, Херсон был под оккупацией со 2 марта 2022 года. ВСУ освободили его 11 ноября.
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