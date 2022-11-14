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Президент Украины приехал в освобожденный Херсон

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Президент Украины приехал в освобожденный Херсон

Reuters

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября приехал в освобожденный от российских орков Херсон. Об этом сообщает как ряд европейских СМИ (The Kyiv Independent и The Jerusalem Post со ссылкой на Reuters), так и подтверждают корреспонденты Украинской правды. Сейчас Зеленский находится с визитом в Херсоне, он встретился с военными.

"Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру. Миру для всей нашей страны", - цитирует Зеленского издание Reuters.

Президент также выразил благодарность НАТО и другим партнерам за помощь в войне против России. Напомним, Херсон был под оккупацией со 2 марта 2022 года. ВСУ освободили его 11 ноября.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
reuters.com

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