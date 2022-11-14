Советник Байдена предлагал Зеленскому "задуматься о реалистичных требованиях" к РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему задуматься о "реалистических требованиях" для начала переговоров с РФ, сообщает газета The Wall Street Journal.

В частности, речь идет о пересмотре тезиса украинских властей о намерении военной силой достичь освобождения аннексированного в 2014 году Крыма.

Это не первое подобное сообщение The Wall Street Journal. На прошлой неделе издание сообщало, что Джейк Салливан проводит "конфиденциальные разговоры" с ближайшим окружением путина. Кроме того, по информации издания, Салливан призвал руководство Украины публично выразить готовность к поискам мира.