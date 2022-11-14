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Советник Байдена предлагал Зеленскому "задуматься о реалистичных требованиях" к РФ

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Речь о Салливане

Советник Байдена предлагал Зеленскому "задуматься о реалистичных требованиях" к РФ

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 4 ноября на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил ему задуматься о "реалистических требованиях" для начала переговоров с РФ, сообщает газета The Wall Street Journal.

В частности, речь идет о пересмотре тезиса украинских властей о намерении военной силой достичь освобождения аннексированного в 2014 году Крыма.

Это не первое подобное сообщение The Wall Street Journal. На прошлой неделе издание сообщало, что Джейк Салливан проводит "конфиденциальные разговоры" с ближайшим окружением путина. Кроме того, по информации издания, Салливан призвал руководство Украины публично выразить готовность к поискам мира.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джейк Салливан
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Источник:
wsj.com

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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
14.11.2022 в 12:49
Пошліть його реалістично за курсом корабля...Україні немає ніякого сенсу йти зараз на переговори...і тим більше немає жодного сенсу слухати маячню проплачених кремлівських маріонеток
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