Макрон все еще настаивает на переговорах между Украиной и РФ. Москва не примет условий Киева

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что РФ не приемлет "предварительных условий по Украине", в том числе требования Киева вывести оккупационные войска – в диалоге, как подчеркнули в кремле, нужно учитывать ситуацию на земле.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил следующее:

"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы украинцы смогли нормально перезимовать, но в то же время мы должны приложить дипломатические усилия, чтобы попытаться вернуть всех за стол переговоров".