Макрон все еще настаивает на переговорах между Украиной и РФ. Москва не примет условий Киева
Вновь заговорили о переговорах Украины со страной-террористом
В российском министерстве иностранных дел сообщили, что РФ не приемлет "предварительных условий по Украине", в том числе требования Киева вывести оккупационные войска – в диалоге, как подчеркнули в кремле, нужно учитывать ситуацию на земле.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил следующее:
"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы украинцы смогли нормально перезимовать, но в то же время мы должны приложить дипломатические усилия, чтобы попытаться вернуть всех за стол переговоров".
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Источник:leparisien.fr
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