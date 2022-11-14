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Макрон все еще настаивает на переговорах между Украиной и РФ. Москва не примет условий Киева

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Вновь заговорили о переговорах Украины со страной-террористом

Макрон все еще настаивает на переговорах между Украиной и РФ. Москва не примет условий Киева

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В российском министерстве иностранных дел сообщили, что РФ не приемлет "предварительных условий по Украине", в том числе требования Киева вывести оккупационные войска – в диалоге, как подчеркнули в кремле, нужно учитывать ситуацию на земле.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил следующее:

"Мы должны удвоить наши усилия, чтобы украинцы смогли нормально перезимовать, но в то же время мы должны приложить дипломатические усилия, чтобы попытаться вернуть всех за стол переговоров".

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В статье: война с россией
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Источник:
leparisien.fr

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