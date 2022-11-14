 Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут
В тренде

Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут

Общие новости
(1 голосов)

Заявления экспертов

Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британская разведка объяснила, что наступление зимы серьезно усложняет условия для военных в полевых условиях и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 14 ноября. Смена времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период кратчайшего светового дня и низких температур.

"Любые решения Генштаба РФ частично будут обусловлены наступлением зимы. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки, по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это означает меньше наступательных операций и больше статического, оборонного фронта".

На решение среди них может влиять доступность приборов ночного видения. Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. Вдобавок, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых. Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального положения, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны воспользоваться ошибкой президента РФ, который "подгоняет" своих военных вести наступление. Как говорится в свежем докладе аналитиков Института изучения войны (ISW), тот факт, что Путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Поэтому, как отметили аналитики, Украина и ее союзники "должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление при обстоятельствах гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы".

Скорее всего, произойдет восстановление интенсивности российских наступательных операций сначала вокруг Бахмута, а затем на юго-запад в районе Угледара, начавшихся 28 октября. Однако эксперты считают, что России не удастся добиться серьезного успеха. Оккупанты могут захватить Бахмут, но для этого придется потратить большие ресурсы.

Читайте такжеМакрон все еще настаивает на переговорах между Украиной и РФ. Москва не примет условий Киева

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Институт изучения войны ISW
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде