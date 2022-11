Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут

Британская разведка объяснила, что наступление зимы серьезно усложняет условия для военных в полевых условиях и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 14 ноября. Смена времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период кратчайшего светового дня и низких температур.

На решение среди них может влиять доступность приборов ночного видения. Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. Вдобавок, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых. Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального положения, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.

