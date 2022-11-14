Британская разведка дала прогноз на боевые действия зимой, в ISW заявили об ошибке путина и наступлении РФ на Бахмут

Британская разведка объяснила, что наступление зимы серьезно усложняет условия для военных в полевых условиях и будет влиять и на общую интенсивность операций на театре боевых действий. Об этом говорится в обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 14 ноября. Смена времени года повлияет на условия и российской, и украинской армии: наступает период кратчайшего светового дня и низких температур.

"Любые решения Генштаба РФ частично будут обусловлены наступлением зимы. Световой день сокращается до менее чем 9 часов в сутки, по сравнению с 15-16 в разгар лета. Это означает меньше наступательных операций и больше статического, оборонного фронта".

На решение среди них может влиять доступность приборов ночного видения. Также вызовом будет холод, и если у военных будут проблемы с зимней формой и адаптированными к зиме условиями проживания, это со значительной вероятностью будет заканчиваться для них проблемами со здоровьем. Вдобавок, холод почти вдвое сокращает "золотой час" для успешного выживания тяжелораненых. Дождь, сильный ветер и метели станут дополнительным вызовом для военных в полевых условиях, и не только их комфорта и морального положения, но и способности ухаживать за оружием, чтобы оно работало без сбоев.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 November 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/HyQ3c9kxSv — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 14, 2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны воспользоваться ошибкой президента РФ, который "подгоняет" своих военных вести наступление. Как говорится в свежем докладе аналитиков Института изучения войны (ISW), тот факт, что Путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Поэтому, как отметили аналитики, Украина и ее союзники "должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление при обстоятельствах гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы".

Скорее всего, произойдет восстановление интенсивности российских наступательных операций сначала вокруг Бахмута, а затем на юго-запад в районе Угледара, начавшихся 28 октября. Однако эксперты считают, что России не удастся добиться серьезного успеха. Оккупанты могут захватить Бахмут, но для этого придется потратить большие ресурсы.