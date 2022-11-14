Пресс-аташе Кристалла: Прятал форму, чтобы россияне не использовали в пропагандистских целях
Экипировка уцелела
Фото автора
Администратор и пресс-атташе "Кристалла" Николай Комаренко рассказал, как прятал форму херсонского клуба от российских захватчиков.
– Что сейчас с футбольной инфраструктурой "Кристалла"?
– С футбольной инфраструктурой в Херсоне даже до войны было все плохо. Она как была, так и осталась. Много вещей после начала войны было разграблено, но это все поправимо, восстановить можно. Когда орки в марте входили в город, то начался определенный уровень мародерства со стороны местных подлецов. При этом пострадала база "Кристалла": пропала камера, штатив, большой плазменный телевизор.
– Когда орки объявили так называемую "эвакуацию", то начали вывозить из Херсона автомобили, технику, документы. Что-то пропало из базы "Кристалла"?
– Там оставалась только мебель и десяток старых мячей. Разве что это могли вывезти.
– Как восприняли то, что оккупанты решили провести футбольный матч в Каховке?
– Мы решили спрятать форму "Кристалла", чтобы его экипировку не использовали в пропагандистских целях. Форма у нас далеко не новая, уже три сезона команда в ней отыграла. Такое практикуется только в бедных клубах. Но тут дело не в ценности формы, а в символизме. Чтобы ее не использовали оккупанты и их немногочисленные пособники, которые, к сожалению, нашлись в Херсоне. Для меня это было важно.
У меня был доступ к нашему складскому помещению, где хранилась форма "Кристалла". И я потихоньку начал ее выносить. Объем там большой и за один раз не вынесешь. Тем более вокруг стадиона было несколько оккупированных зданий: с одной стороны – захваченное помещение СБУ, с другой – здание, которое принадлежит коллаборанту Сальдо, с третьей – захваченное СИЗО, с четвертой – ККЗ "Юбилейный", где рашисты сделали гуманитарный штаб "Единой России".
Единственным незахваченным местом в этом районе долгое время был наш стадион. Я, наверное, сделал ходок десять, когда выносил форму. Машину я брать не стал, потому что можно было лишиться и формы, и машины. Экипировку я спрятал в разных местах по всему городу. Могу сказать точно, что на сегодняшний день форма "Кристалла" уцелела.
– Орки не обращали внимания на то, что вы несете в пакетах?
– Проблем не было. Я выносил форму рано утром. Думаю, в это время им было не до меня.
– Кто-то из команды вам помогал в этом?
– Нет, зачем кому-то неоправданно рисковать? Дело в том, что определенное время я работал охранником на стадионе, поскольку другой работы не было. Поэтому у меня был доступ к помещениям и вопросов ко мне не возникало. Когда я там работал, оккупанты не трогали стадион, там сохранялась наша администрация. При мне туда никто не приходил из русских, - рассказал Комаренко.
Популярное сейчас
- Забудьте о Роналду. ВИДЕО, как МЮ выиграл у Фулхэма благодаря голу 18-летнего вингера на 90+3-й
- Первая лига. Пять команд уже вышли в чемпионский раунд
- Вишняк: Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо
- Появилось видео, как россияне взорвали мост Каховской ГЭС
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
Новости по теме
- 18:19 Украинские Арбузы на эмблемах, приглашения Кристалла в УПЛ: как украинские клубы отреагировали на освобождение Херсона - ФОТО
- 17:39 Украинские Сменил мяч на автомат: история о том, как игрок Кристалла вступил в ВСУ после 24 февраля
- 21:17 Украинские Юрий Кулиш: Футбольная жизнь в Херсоне остановилась