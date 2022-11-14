Пресс-аташе Кристалла: Прятал форму, чтобы россияне не использовали в пропагандистских целях

Администратор и пресс-атташе "Кристалла" Николай Комаренко рассказал, как прятал форму херсонского клуба от российских захватчиков.

– Что сейчас с футбольной инфраструктурой "Кристалла"?

– С футбольной инфраструктурой в Херсоне даже до войны было все плохо. Она как была, так и осталась. Много вещей после начала войны было разграблено, но это все поправимо, восстановить можно. Когда орки в марте входили в город, то начался определенный уровень мародерства со стороны местных подлецов. При этом пострадала база "Кристалла": пропала камера, штатив, большой плазменный телевизор.

– Когда орки объявили так называемую "эвакуацию", то начали вывозить из Херсона автомобили, технику, документы. Что-то пропало из базы "Кристалла"?

– Там оставалась только мебель и десяток старых мячей. Разве что это могли вывезти.

– Как восприняли то, что оккупанты решили провести футбольный матч в Каховке?

– Мы решили спрятать форму "Кристалла", чтобы его экипировку не использовали в пропагандистских целях. Форма у нас далеко не новая, уже три сезона команда в ней отыграла. Такое практикуется только в бедных клубах. Но тут дело не в ценности формы, а в символизме. Чтобы ее не использовали оккупанты и их немногочисленные пособники, которые, к сожалению, нашлись в Херсоне. Для меня это было важно.

У меня был доступ к нашему складскому помещению, где хранилась форма "Кристалла". И я потихоньку начал ее выносить. Объем там большой и за один раз не вынесешь. Тем более вокруг стадиона было несколько оккупированных зданий: с одной стороны – захваченное помещение СБУ, с другой – здание, которое принадлежит коллаборанту Сальдо, с третьей – захваченное СИЗО, с четвертой – ККЗ "Юбилейный", где рашисты сделали гуманитарный штаб "Единой России".

Единственным незахваченным местом в этом районе долгое время был наш стадион. Я, наверное, сделал ходок десять, когда выносил форму. Машину я брать не стал, потому что можно было лишиться и формы, и машины. Экипировку я спрятал в разных местах по всему городу. Могу сказать точно, что на сегодняшний день форма "Кристалла" уцелела.

– Орки не обращали внимания на то, что вы несете в пакетах?

– Проблем не было. Я выносил форму рано утром. Думаю, в это время им было не до меня.

– Кто-то из команды вам помогал в этом?

– Нет, зачем кому-то неоправданно рисковать? Дело в том, что определенное время я работал охранником на стадионе, поскольку другой работы не было. Поэтому у меня был доступ к помещениям и вопросов ко мне не возникало. Когда я там работал, оккупанты не трогали стадион, там сохранялась наша администрация. При мне туда никто не приходил из русских, - рассказал Комаренко.