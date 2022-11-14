"РФ не в той позиции, чтобы диктовать условия". МИД Украины – в ответ на заявление мида рф

В кремле заявили, что РФ "не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска. В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Это заявление прокомментировал представитель МИД Украины Николенко:

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно".