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"РФ не в той позиции, чтобы диктовать условия". МИД Украины – в ответ на заявление мида рф

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С оккупантами не разговаривают – их ликвидируют

"РФ не в той позиции, чтобы диктовать условия". МИД Украины – в ответ на заявление мида рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В кремле заявили, что РФ "не воспринимает предварительные условия в отношении Украины, в частности требования вывести войска. В диалоге нужно учитывать ситуацию на земле".

Это заявление прокомментировал представитель МИД Украины Николенко:

"Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно".

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В статье: война с россией
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Источник:
facebook.com/oleg.nikolenko.50

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