 Литва передала ВСУ больше десятка бронетранспортеров М113 ᐉ UA-Футбол
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Литва передала ВСУ больше десятка бронетранспортеров М113

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С минометами

Литва передала ВСУ больше десятка бронетранспортеров М113

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Литва предоставила Украине еще 12 бронетранспортеров М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и две единицы с радиолокатором управления огнем и боеприпасами). Об этом сообщил в своем Твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения. 12 единиц М113 (10 единиц 120-мм самоходных минометов и 2 единицы управления огнем танков) и боеприпасов. Литва выполняет свои обязательства и в настоящее время в Украину отправлено 62 М113 разного назначения".

M113 – основной гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.

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В статье: война с россией
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