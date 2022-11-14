Литва передала ВСУ больше десятка бронетранспортеров М113
С минометами
Getty Images / Global Images Ukraine
Литва предоставила Украине еще 12 бронетранспортеров М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и две единицы с радиолокатором управления огнем и боеприпасами). Об этом сообщил в своем Твиттере министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
"Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения. 12 единиц М113 (10 единиц 120-мм самоходных минометов и 2 единицы управления огнем танков) и боеприпасов. Литва выполняет свои обязательства и в настоящее время в Украину отправлено 62 М113 разного назначения".
More military support from ???????? has reached its destination ????????. 12 units of M113 (10 units of 120 mm self-propelled mortars and 2 units of fire control tanks) and ammunition. Lithuania fulfills its obligations and now 62 M113 of different purposes have been sent to Ukraine. pic.twitter.com/XjJTLf1MK7— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) November 14, 2022
M113 – основной гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира.
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