Залужный: Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября и имеет свою цену

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона.

Слова благодарности он разместил в фейсбуке.

"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона!" - пишет Залужный.

По его словам, операция длилась с начала сентября и окончилась нашим успехом.

"Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!" - добавляет главнокомандующий.