Залужный: Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября и имеет свою цену
Вечная память павшим побратимам и сестрам
фейсбук
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона.
Слова благодарности он разместил в фейсбуке.
"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона!" - пишет Залужный.
По его словам, операция длилась с начала сентября и окончилась нашим успехом.
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"Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!" - добавляет главнокомандующий.
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