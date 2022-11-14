 Залужный: Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября и имеет свою цену ᐉ UA-Футбол
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Залужный: Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября и имеет свою цену

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Вечная память павшим побратимам и сестрам

Залужный: Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября и имеет свою цену

фейсбук

Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона.

Слова благодарности он разместил в фейсбуке.

"Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона!" - пишет Залужный.

По его словам, операция длилась с начала сентября и окончилась нашим успехом.

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"Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!" - добавляет главнокомандующий.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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