Зеленский: Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны
Президент посетил освобожденый Херсон
president.gov.ua
Украина не верит заявлениям России, пытающейся ввести в заблуждение мировое сообщество.
Об этом он заявил во время
"Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии", - подчеркнул. Зеленский.
Он заявил, что Украина продолжит освобождать территории, оккупированные агрессором.
Глава государства отметил, что сегодня Украина платит большую цену за победы на фронте, ведь враг не хочет добровольно возвращать захваченое.
"Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому (российские войска. – Ред.) отошли или бежали – мы считаем, что бежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и результат – мы сегодня на Херсонщине", - подытожил он.
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