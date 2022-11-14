После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.

Об этом пишет Barron's.

Как пишет издание, Макрон позвонит Путину после G20. Также высокопоставленный представитель Елисейского дворца выразил якобы сожаление из-за "изоляции" главы Кремля после вторжения на территорию Украины.

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Напомним, что по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.