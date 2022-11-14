 После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину
В тренде

После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину

Общие новости
(1 голосов)

На встречу "двадцатки" Путин не приедет

После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину

twitter

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.

Об этом пишет Barron's.

Как пишет издание, Макрон позвонит Путину после G20. Также высокопоставленный представитель Елисейского дворца выразил якобы сожаление из-за "изоляции" главы Кремля после вторжения на территорию Украины.

Читайте такжеМакрон и дальше хочет разговаривать с путиным

Напомним, что по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией Эммануэль Макрон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде