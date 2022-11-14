После саммита G20 Макрон намерен позвонить Путину
На встречу "двадцатки" Путин не приедет
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить главе Кремля Владимиру Путину после завершения саммита G20.
Об этом пишет Barron's.
Как пишет издание, Макрон позвонит Путину после G20. Также высокопоставленный представитель Елисейского дворца выразил якобы сожаление из-за "изоляции" главы Кремля после вторжения на территорию Украины.
Читайте такжеМакрон и дальше хочет разговаривать с путиным
Напомним, что по словам канцлера Германии Олафа Шольца, Путин не поехал на саммит G20, потому что боится столкнуться с массовой критикой в свой адрес.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Комитет арбитров УАФ дал объяснение отмененным голам Шахтера в ворота Зари
- Встреча Днепра-1 и Шахтера, старт Чемпионата мира. Расписание футбола на 14-20 ноября
- Вишняк: Игроки Колоса немного растерялись после удаления у Динамо
- Воздушные Силы: Россия накапливает ракеты и готовит массированный удар по Украине
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн