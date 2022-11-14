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Байден - переговорах США с РФ: Ничего об Украине без Украины

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Президент США высказался относительно последних событий в Украине

Байден - переговорах США с РФ: Ничего об Украине без Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден считает освобождение Херсона существенной победой Украины и заявляет, что Соединенные Штаты не будут вести переговоры с РФ без участия Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал на пресс-конференции на Бали в понедельник.

Байден отвечал на вопрос, считает ли он отступление РФ из Херсона переломным моментом в войне и готовы ли США поддерживать Украину для реализации заявленной Киевом цели - освобождения всей территории, включая Крым.

"Это существенная победа для Украины. Я не могу сделать ничего другого, кроме как аплодировать мужеству, решимости и способностям украинского народа и украинских военных. Они были действительно чрезвычайные", - прокомментировал Байден вытеснение российских войск с правобережной Херсонщины.

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Он отметил, что США "продолжат предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны".

"И мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы", - прокомментировал Байден возможность потенциальных переговоров с РФ.

Байден также ожидает, что в зимние месяцы будет заметно "некоторое замедление" на поле боя, в частности, из-за "невозможности так же легко передвигаться по стране". Но РФ не сможет достичь своей первоначальной цели.

"Я уверен: Россия не сможет оккупировать Украину так, как они хотели изначально", - заявил президент США.

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В статье: война с россией Джо Байден
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