Канада объявила о $500 млн военной помощи для Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине $500 млн дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.

Об этом говорится в сообщении на сайте премьера Канады.

Как отмечается, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину, Канада будет продолжать стоять бок о бок с украинским народом и союзниками на защите наших общих ценностей мира, демократии и прав человека.

"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на Саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере $500 млн, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России", - говорится в сообщении.

Это обязательство основывается на $500 млн военной помощи Украине, объявленных в бюджете на 2022 год, и будет направлено на военное, наблюдательное и коммуникационное оборудование, топливо и медицинские средства.

Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности, включая полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, которые причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.

Как уточнила глава МИД Канады Мелани Жоли, санкции направлены против причастных к преследованию российского диссидента Владимира Кара-Мурзы.