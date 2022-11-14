Канада объявила о $500 млн военной помощи для Украины
И новых санкциях в отношении России
Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о планах предоставить Украине $500 млн дополнительной военной помощи и о введении дополнительных санкций против России.
Об этом говорится в сообщении на сайте премьера Канады.
Как отмечается, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину, Канада будет продолжать стоять бок о бок с украинским народом и союзниками на защите наших общих ценностей мира, демократии и прав человека.
"Мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержки Украины и привлечения России к ответственности. Сегодня на Саммите G20 на Бали, Индонезия, премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада предоставит дополнительную военную помощь Украине в размере $500 млн, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины защитить свою страну от жестокого и неоправданного вторжения России", - говорится в сообщении.
Это обязательство основывается на $500 млн военной помощи Украине, объявленных в бюджете на 2022 год, и будет направлено на военное, наблюдательное и коммуникационное оборудование, топливо и медицинские средства.
Канада также вводит дополнительные санкции против россиян. Эти санкции направлены против 23 представителей российских органов правосудия и безопасности, включая полицейских и следователей, прокуроров, судей и работников тюрем, которые причастны к грубым и систематическим нарушениям прав человека в отношении лидеров российской оппозиции.
Как уточнила глава МИД Канады Мелани Жоли, санкции направлены против причастных к преследованию российского диссидента Владимира Кара-Мурзы.
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