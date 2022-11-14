Россияне продолжают оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу Днепра - сводка Генштаба ВСУ за 14 ноября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 14 ноября.

Идут двести шестьдесят четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения на территорию Украины.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает оборудовать оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В целях восполнения потерь продолжается подготовка мобилизованного вражеского личного состава в военных учебных заведениях, центрах подготовки и последующее его перемещение в районы ведения боевых действий.

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. По имеющейся информации, военный комиссариат Брестской области объявил тендер на печать бланков предписаний, мобилизованных в количестве 50 000 экземпляров со сроком выполнения заказа до 31 декабря текущего года.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Также враг совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Амбарне, Анискино, Бударки, Волчанск, Каменка, Сосновка и Яблоновка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Невское и Стельмаховка в Луганской области и Невельское и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении – со всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Григорьевка, Клещиевка, Курдюмовка, Северное и Спорное Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Водяного, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области;

на Новопавловском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Ольговское, Темировка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Золотая Балка, Николаевка, Милово и Чернобаевка Херсонской области.

Из-за сложной гуманитарной ситуации в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из населенных пунктов Кременная, Северодонецк и Рубежное вглубь временно оккупированных территорий.

По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены 7 грузовых автомобилей и 2 орудия МТ-12 "Рапира". Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется.

В городе Мариуполь оккупационные власти вместо обеспечения минимальных бытовых потребностей населения осуществляют расширение зоны покрытия источников пропаганды. Так, по имеющейся информации, оккупанты запускают в эфир телеканал "Мариуполь-24". Круглосуточное вещание планируется ввести в течение месяца.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, воины ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, а также 7 районов сосредоточения живой силы и ВОВ оккупантов.