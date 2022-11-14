Залужный: Украинские военные не примут никаких переговоров

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообщался по телефону с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный поблагодарил Милли за все, что Американский народ и лично генерал Милли делают для Украины за высокую оценку действий Вооруженных Сил Украины.

"Заверил, что мы будем бороться, пока не станет сил. Наша цель – освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно – россия должна оставить все захваченные территории", - заявил Залужный.

Также Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных потребностях Сил обороны.