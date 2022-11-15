Трибунал для РФ, обмен "всех на всех", никаких Минсков-3, репарации от России. Зеленский выступил на G20

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед участниками саммита G20, который 15 ноября стартовал на Бали. Выступление состоялось в самом начале саммита в режиме онлайн. Президент назвал условия завершения войны против РФ.

Он подчеркнул, что Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Также Зеленский акцентировал, что "Минска-3" не будет:

"Мы не позволим России ждать и наращивать свои силы. Я убежден, что сейчас пришло время, когда войну России нужно и можно остановить. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями".

Зеленский заявил, что никто не имеет права шантажировать мир ядерной катастрофой и что Россия превратила Запорожскую атомную станцию ​​в "радиоактивную бомбу, которая может взорваться в любой момент". Он призвал создать Специальный трибунал по преступной агрессии России против Украины и создать Международный механизм для возмещения ущерба, нанесенного этой войной.

Зеленский также призвал после победы украинских войск провести международную конференцию, чтобы "закрепить ключевой элемент архитектуры послевоенной безопасности" и предотвратить повторение "российской агрессии". Он уточнил, что только после всех антивоенных мер может быть подписан документ, подтверждающий прекращение войны. Президент поблагодарил все 19 стран (кроме РФ) за четкую позицию относительно недопустимости применения ядерного оружия. Зерновое соглашение, по его мнению, необходимо продлить по истечении срока его действия 19 ноября. Он предложил расширить соглашение на Николаевскую область. Также Зеленский поддержал инициативу G7 по установке потолков цен на российскую нефть. Он также предложил ускорить направление миссии ООН на объекты украинской критической инфраструктуры.

"Итак, предложения Украины: 1. Радиационная и ядерная безопасность. 2. Продовольственная безопасность. 3. Энергетическая безопасность. 4. Освобождение всех пленных и депортированных. 5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. 6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. 7. Возвращение справедливости. 8. Противодействие экоциду. 9. Недопущение эскалации. 10. Фиксация окончания войны".