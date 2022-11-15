ВСУ удачно отработали по дислокациям подразделений россиян в Олешках и Луганской области
Ликвидация орков идет полным ходом
Zelensky Telegram-channel
Подтверждено поражение подразделений противника в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.
Также сообщается, что на территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений.
Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями также отработано 50 огневых задач на юге страны, в частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Олешках.
Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц автобронетехники. Отметим, что город Олешки расположен на левом берегу Днепра, в 20 км от освобожденного Херсона.
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