 ВСУ удачно отработали по дислокациям подразделений россиян в Олешках и Луганской области ᐉ UA-Футбол
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ВСУ удачно отработали по дислокациям подразделений россиян в Олешках и Луганской области

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ВСУ удачно отработали по дислокациям подразделений россиян в Олешках и Луганской области

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Подтверждено поражение подразделений противника в предыдущие дни на оккупированной территории Луганской области. Так, в населенном пункте Милуватка, Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск. В настоящее время известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

Также сообщается, что на территории Луганской области враг ищет оставленные частные дома для заселения в них военнослужащих, прибывших для пополнения потерь оккупационных подразделений.

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Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями также отработано 50 огневых задач на юге страны, в частности, по дислокации вражеских подразделений, местам сосредоточения вооружения и техники, складу с боеприпасами в Олешках.

Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2" и 3 единиц автобронетехники. Отметим, что город Олешки расположен на левом берегу Днепра, в 20 км от освобожденного Херсона.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб

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