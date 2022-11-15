Снова более 700 ликвидированных оккупантов. Генштаб о потерях армии РФ за 14 ноября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о всеобщих боевых потерях россиян, начиная со дня полномасштабного вторжения 24 февраля.

За 14 ноября было ликвидировано еще 710 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 82 080 (+710) человек.

Также в понедельник было уничтожено 88 единиц военной техники.

Потери россиян в технике:

Танков - 2861 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,

артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 208 (+2) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,

специальная техника – 160 (+0).

В утренней сводке также сообщается, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 21 удар. Под поражением оказались 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 3 пункта управления, 19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, позиция противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.