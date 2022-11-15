Си Цзиньпин согласился с тем, что применение ядерного оружия Россией в Украине – недопустимо
Адекватная позиция
фото из свободных источников
Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии. Он заявил о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом сообщает служба BBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая.
До этого в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.
Президент Байден поднял вопросы войны России против Украины и безответственных угроз России касательно использования ядерного оружия. Лидеры США и Китая подтвердили, что ядерная война никогда не должна вестись, она не может быть выиграна.
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