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Си Цзиньпин согласился с тем, что применение ядерного оружия Россией в Украине – недопустимо

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Си Цзиньпин согласился с тем, что применение ядерного оружия Россией в Украине – недопустимо

фото из свободных источников

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Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом на саммите G20 в Индонезии. Он заявил о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом сообщает служба BBC со ссылкой на заявление министра иностранных дел Китая.

До этого в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.

Президент Байден поднял вопросы войны России против Украины и безответственных угроз России касательно использования ядерного оружия. Лидеры США и Китая подтвердили, что ядерная война никогда не должна вестись, она не может быть выиграна.

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В статье: война с россией Си Цзиньпин ядерное оружие
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Источник:
BBC

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