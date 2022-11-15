Россияне уничтожили важный для юга энергообъект, также оккупанты били по Никополю и Запорожью

российские войска во время оккупации "практически уничтожили" энергетический объект, обеспечивавший энергопитание всего правобережья Херсонщины и большей части Николаевской области. Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная... дополнительно расстреляны и разбиты".

Укрэнерго вместе с военно-гражданскими администрациями, ГСЧС и облэнерго уже прорабатывают схемы заживления освобожденной Херсонщины из соседних двух областей. В выходные энергетики передали перечень необходимого оборудования для Херсонщины зарубежным партнерам Украины. Уже откликнулись системные операторы Польши и Франции — оборудование едет в Украину.

Оккупанты не знают, что такое здравый смысл, потому что не прекращают терроризировать Никопольский район. Ночью снова обстреливали Марганецкую, Никопольскую, Красногригорьевскую громады из тяжелой артиллерии и РСЗО. В Никополе обстрелом повреждено с десяток частных домов и хозяйственных построек, электросети, предприятие. Люди невредимы.

В который раз, около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар (4 ракеты, предположительно С-300) по пригороду Запорожья. Пострадавшие и разрушения не обнаружены. Логику российских террористов сложно понять, как правильно отметил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.