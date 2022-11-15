CNN: США могут передать Украине модифицированный вариант дронов Gray Eagle

В настоящее время в США рассматривают вариант передачи модифицированных дронов Gray Eagle для ВСУ. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на двух американских чиновников. Отмечается, что так американцы хотят обезопасить себя от потери секретных технологий, если такой беспилотник будет сбит и он окажется у российских военных.

Официальный представитель Конгресса США подтвердил, что в американской армии сейчас изучают, какие модификации можно произвести в беспилотнике MQ-1C Grey Eagle, чтобы их можно было передать Украине.

"Существуют конкретные технические настройки, которые могут быть сделаны для этих беспилотников. Но эти вещи требуют времени и достаточно сложны".

Директор Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что без модификаций Grey Eagle, который может нести четыре ракеты Hellfire и летать на высоте 8,8 км в течение почти 30 часов, вряд ли окажется в будущих списках военной помощи, выделенной Украине.