СБУ открыла уголовный процесс по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

Служба безопасности Украины начала уголовное судопроизводство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир".

Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз. Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что инцидент не останется без ответной реакции.