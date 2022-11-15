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СБУ открыла уголовный процесс по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

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СБУ открыла уголовный процесс по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре

СБУ

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Служба безопасности Украины начала уголовное судопроизводство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали тезисы пропагандистского характера, восхваляющие "русский мир".

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Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз. Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что инцидент не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", – заявил руководитель СБУ.

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В статье: СБУ война с россией
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