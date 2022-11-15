ВСУ ликвидировали на юге главного артиллериста 218-го полка российской армии

ВСУ ликвидировали на южном направлении и. о. начальника артиллерии 218-го танкового полка ВС рф руслан ибатуллина. О ликвидации вражеского офицера сообщил в своем Телеграм-канале украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (прозвище – Штирлиц).

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872-й самоходный артиллерийский Витебско-Хинганский ордена Александра Невского полк – тактическое формирование Сухопутных войск российской федерации. Состоит в составе 127-й мотострелковой дивизии, так же, как и 218-й танковый полк.

Напомним, после поражения в Херсоне российские военные перебросили большую часть своих сил в Мелитополь.