В разведке Британии объяснили, почему Россия передислоцировала командные пункты в Геническ

Россия после отступления из Херсона сделала азовский портовый город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцирует туда военные командные пункты. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных угроз как со стороны Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам.

