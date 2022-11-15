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В разведке Британии объяснили, почему Россия передислоцировала командные пункты в Геническ

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В разведке Британии объяснили, почему Россия передислоцировала командные пункты в Геническ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Россия после отступления из Херсона сделала азовский портовый город Геническ "временной столицей" оккупированного региона и, вероятно, передислоцирует туда военные командные пункты. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и беспокойство российского командования, которое укрепляет свою оборону на юге Украины".

Геническ хорошо расположен для координации действий против потенциальных угроз как со стороны Херсона на западе, так и через Мелитополь на северо-востоке, а также для получения подкреплений из Крыма. В первую очередь он находится вне зоны досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли значительный ущерб российским полевым командным пунктам.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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