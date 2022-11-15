Лавров говорит о неадекватности требований Киева, Патрушев все еще планирует "освободить Украину от неонацизма"
Мрак
Foto Dita Alangkara (dpa)
В России продолжают жить в собственном иллюзорном мире, обвиняя во всем Запад, Украину и Зеленского:
"Требования Украины неадекватны. Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться", - изверг из себя шут путина и глава мид РФ Сергей Лавров.
"Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире. Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада", - промямлил секретарь совбеза РФ Николай Патрушев.
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