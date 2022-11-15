 Лавров говорит о неадекватности требований Киева, Патрушев все еще планирует освободить Украину от неонацизма ᐉ UA-Футбол
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Лавров говорит о неадекватности требований Киева, Патрушев все еще планирует "освободить Украину от неонацизма"

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Лавров говорит о неадекватности требований Киева, Патрушев все еще планирует "освободить Украину от неонацизма"

Foto Dita Alangkara (dpa)

Новина українською

В России продолжают жить в собственном иллюзорном мире, обвиняя во всем Запад, Украину и Зеленского:

"Требования Украины неадекватны. Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Мы хотим увидеть конкретные свидетельства того, что Запад всерьез заинтересован в дисциплинировании Зеленского и объяснении ему, что так продолжаться не может, что это не в интересах украинского народа и его самого. Чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, тем труднее будет договориться", - изверг из себя шут путина и глава мид РФ Сергей Лавров.

"Освобождение Украины от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире. Задачи спецоперации будут выполнены, несмотря на военную помощь Киеву со стороны Запада", - промямлил секретарь совбеза РФ Николай Патрушев.

Читайте такжеЛавров: Не исключено, что Зеленский может передумать и начать переговоры с РФ

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В статье: война с россией сергей лавров
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Источник:
риа

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Комментарии (1)
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zirka199 (Черкассы)
15.11.2022 в 13:36
О, путлєровський бабуїн ожив після повернення українського Херсона та разом з кремлівською Педрушкою вирішили щось виперднуть!) Московитські мерці поки не знають, що вони мерці!
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