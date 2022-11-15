Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков
25 лет
Динамо Київ
Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля.
После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.
С киевским "Динамо" Цыганков выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ. За сборную Виктор дебютировал в ноябре 2016-го.
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
15.11.2022 в 15:12
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