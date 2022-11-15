 Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков
В тренде

Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков

Общие новости
(1 голосов)

25 лет

Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков

Динамо Київ

Новина українською

Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля.

После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.

С киевским "Динамо" Цыганков выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ. За сборную Виктор дебютировал в ноябре 2016-го.

Читайте такжеСуркис: Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал. Не надо пугать, что он уйдет бесплатно

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
маматрахер228 (Киев)
15.11.2022 в 15:12
скоро раскроется и в милане будет как шева
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде