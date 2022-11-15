Лидер киевского Динамо и игрок сборной Украины. Сегодня празднует юбилей Виктор Цыганков

Виктор Витальевич Цыганков родился 15 ноября 1997 года в городе Нагария в семье футбольного вратаря Виталия Цыганкова, который выступал в то время в чемпионате Израиля.

После завершения карьеры отца семья вернулась в Винницу, где в местной ДЮСШ Виктор начал заниматься футболом.

С киевским "Динамо" Цыганков выиграл чемпионат Украины, дважды Кубок Украины и трижды Суперкубок страны. Четырежды становился серебряным призером УПЛ. За сборную Виктор дебютировал в ноябре 2016-го.