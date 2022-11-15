 Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданной ВСУ военной техники ᐉ UA-Футбол
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Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданной ВСУ военной техники

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Германия создаст в Словакии центр для ремонта переданной ВСУ военной техники

Getty Images / Global Images Ukraine

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Германия создаст в Словакии центр технического обслуживания по ремонту военной техники, переданной Украине для борьбы с войсками РФ. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Reuters.

"Мы достигли соглашения, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное Киеву вооружение могло быть отремонтировано после выхода из боя".

Ламбрехт также добавила, что Германия планирует обучить около 5000 украинских военнослужащих в рамках обучающей тренировочной миссии ЕС. Это планируется осуществить до июня следующего года.

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В статье: война с россией Кристина Ламбрехт
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Источник:
reuters.com

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