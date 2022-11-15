Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадание в Киеве
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Во вторник, 15 ноября, на фоне постоянных разговоров о необходимости переговоров россияне нанесли массированный удар по территории Украины. Пока есть сообщения СМИ о пролетах ракет, взрывах и работе ПВО в разных областях. Официальную информацию предоставил только мэр Киева Виталий Кличко.
Как говорится в сообщении Кличко, попадания в два жилых дома произошли в Печерском районе столицы (один из центральных). «Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация будет", - сообщил мэр.
Глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в свою очередь сообщил, что ПВО сбила несколько ракет над областью.
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