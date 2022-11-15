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Комплекс ПВО Hawk в ближайшее время поступит на боевое дежурство

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Об этом заявляют в воздушных силах

Комплекс ПВО Hawk в ближайшее время поступит на боевое дежурство

фото из свободных источников

Новина українською

На сегодняшний день из 400 дронов иранского производства, выпущенных по территории Украины, более 330 были сбиты отечественными силами обороны. Враг запускал дроны с территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Курской области РФ и Беларуси.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Также Игнат рассказал, что сбивать иранские дроны можно с помощью разных средств: самолеты-истребители, зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, С-300, средствами ПВО Сухопутных войск, пулеметами. Только нужно иметь эти средства в нужное время в нужном месте.

"Территория Украины очень большая, а враг наносит удары в разных местах по разным направлениям, в основном с Юга. Поэтому мы благодарны нашим партнерам из Чехии, которые собирают средства на 15 мобильных пулеметных установок, так называемых убийц "шахедов", для наших сил обороны" , – отметил он.

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Впрочем, по словам спикера КВС ВСУ, дальность действия этих установок не слишком велика, что усложняет работу на огромной территории Украины.

Вместе с тем, Юрий Игнат отметил, что с помощью иностранных партнеров Украина значительно усиливает защиту своего воздушного пространства.

"На прошлой неделе было сделано заявление о передаче зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS, которые сейчас в строю и прикрывают украинское небо. Это хорошие новости. В ближайшее время на боевое дежурство будет поставлен комплекс Hawk, в отношении которого наши воины приобретают возможности. Ждем и другой помощи от партнеров для усиления украинского неба", – резюмирует он.

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В статье: война с россией
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