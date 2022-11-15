Комплекс ПВО Hawk в ближайшее время поступит на боевое дежурство

На сегодняшний день из 400 дронов иранского производства, выпущенных по территории Украины, более 330 были сбиты отечественными силами обороны. Враг запускал дроны с территории Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Курской области РФ и Беларуси.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал спикер Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Также Игнат рассказал, что сбивать иранские дроны можно с помощью разных средств: самолеты-истребители, зенитно-ракетные комплексы Бук-М1, С-300, средствами ПВО Сухопутных войск, пулеметами. Только нужно иметь эти средства в нужное время в нужном месте.

"Территория Украины очень большая, а враг наносит удары в разных местах по разным направлениям, в основном с Юга. Поэтому мы благодарны нашим партнерам из Чехии, которые собирают средства на 15 мобильных пулеметных установок, так называемых убийц "шахедов", для наших сил обороны" , – отметил он.

Впрочем, по словам спикера КВС ВСУ, дальность действия этих установок не слишком велика, что усложняет работу на огромной территории Украины.

Вместе с тем, Юрий Игнат отметил, что с помощью иностранных партнеров Украина значительно усиливает защиту своего воздушного пространства.

"На прошлой неделе было сделано заявление о передаче зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS, которые сейчас в строю и прикрывают украинское небо. Это хорошие новости. В ближайшее время на боевое дежурство будет поставлен комплекс Hawk, в отношении которого наши воины приобретают возможности. Ждем и другой помощи от партнеров для усиления украинского неба", – резюмирует он.