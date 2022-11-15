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Россияне готовятся к битве за Мариуполь, - ОВА

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Оккупанты понимают тенденции на фронте

Россияне готовятся к битве за Мариуполь, - ОВА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает пресс-служба горсовета Мариуполя.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", - отметил глава обладминистрации.

По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то "победы".

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В статье: война с россией
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