Россияне готовятся к битве за Мариуполь, - ОВА

Российские оккупационные войска готовятся к битве за Мариуполь. Возле города наблюдается скопление воинских частей оккупантов.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает пресс-служба горсовета Мариуполя.

"Они готовятся к этому. Они же понимают тенденции на фронте. Идет четкая тенденция по деоккупации всей территории Украины – Харьковщина, Донецкая область, Херсонщина. Враг это хорошо понимает", - отметил глава обладминистрации.

По его словам, концентрация россиян на бахмутском и авдеевском направлениях происходит с целью получения хоть какой-то "победы".