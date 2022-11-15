 Ракетная атака на Львов. Часть города осталась без электроэнергии ᐉ UA-Футбол
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Ракетная атака на Львов. Часть города осталась без электроэнергии

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(3 голосов)

Работает ПВО

Ракетная атака на Львов. Часть города осталась без электроэнергии

Фото з соцмереж

UA-Футбол
Новина українською

Жители Львова и области сообщают о звуках взрывов в регионе. Об этом пишут пользователи социальных сетей, а также мэр Львова Андрей Садовый.

По информации Садового, часть города осталась без электроэнергии. Больше информации глава города обещает предоставить впоследствии.

Глава областной военной администрации Максим Козицкий добавляет, что на Львовщине работает ПВО.

Напомним, что по всей Украине сейчас раздается воздушная тревога из-за ракетной атаки с РФ. В некоторых регионах нашей страны она звучит уже более трех часов.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилые дома в Киеве.

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В статье: война с россией
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