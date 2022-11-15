В Печерском районе Киева попадание в три жилых дома - ВИДЕО
Информация от мэра Киева
УП
Враг атаковал ракетами столицу.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.
"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация позже", - отметил Кличко.
Через полчаса Кличко обновил информацию.
"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - говорится в сообщении.
В Офисе президента опубликовали видео с места попадания.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинский футболист приостановил карьеру ради службы в ВСУ
- "Скоро увидимся". Звезда ПСЖ записал видеообращение к Мудрику
- Победы Кривбасса и Черноморца, желание Мудрика. Главные новости за 14 ноября
- Зеленский, Залужный, Притула. За какие клубы болеют украинские политики, волонтеры и звезды шоу-бизнеса – Видео
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн