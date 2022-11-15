В Печерском районе Киева попадание в три жилых дома - ВИДЕО

Враг атаковал ракетами столицу.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Виталий Кличко.

"Атака на столицу. В Печерском районе попадания, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация позже", - отметил Кличко.

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Через полчаса Кличко обновил информацию.

"Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - говорится в сообщении.

В Офисе президента опубликовали видео с места попадания.