Россия ударила по энергетической инфраструктуре Житомира. Город полностью без света
Энергетики уже работают
Фото з соцмереж
Российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Житомира. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин на своей странице в фейсбуке.
"Враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное, работает МЧС. Чуть позже дам больше новостей. Пока город остается без электрической энергии полностью", - сказал в видеообращении Сухомлин.
Напомним, что сегодня днем народ-гной начал масштабную ракетную атаку объектов критической инфраструктуры Украины. На данный момент
Популярное сейчас
- Участники ЧМ-2022 – Австралия. Сборная – солянка, ее тренер не включил в заявку зятя-футболиста
- Трибунал для РФ, обмен "всех на всех", никаких Минсков-3, репарации от России. Зеленский выступил на G20
- Мудрик рассказал, с тренерами каких клубов общался летом о переходе
- "Темп не падает". Генеральный штаб – о потерях россиян за 10-й день ноября
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам