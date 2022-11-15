 Россия ударила по энергетической инфраструктуре Житомира. Город полностью без света ᐉ UA-Футбол
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Россия ударила по энергетической инфраструктуре Житомира. Город полностью без света

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Энергетики уже работают

Россия ударила по энергетической инфраструктуре Житомира. Город полностью без света

Фото з соцмереж

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Российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Житомира. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин на своей странице в фейсбуке.

"Враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное, работает МЧС. Чуть позже дам больше новостей. Пока город остается без электрической энергии полностью", - сказал в видеообращении Сухомлин.

Напомним, что сегодня днем ​​народ-гной начал масштабную ракетную атаку объектов критической инфраструктуры Украины. На данный момент часть Львова остается без света, также попадание в жилые многоэтажки в Киеве.

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В статье: война с россией
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