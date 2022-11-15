Россия ударила по энергетической инфраструктуре Житомира. Город полностью без света

Российские войска нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Житомира. Об этом сообщил мэр областного центра Сергей Сухомлин на своей странице в фейсбуке.

"Враг нанес два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира. Наши энергетики делают все возможное, работает МЧС. Чуть позже дам больше новостей. Пока город остается без электрической энергии полностью", - сказал в видеообращении Сухомлин.