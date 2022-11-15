В Киеве вводятся экстренные отключения света, в Харькове полностью остановлено метро

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

В результате ударов в некоторых местах снова пострадала энергетическая инфраструктура.

Так, в Харькове полностью остановлено метро. Об этом сообщает ТГ-канал харьковского метрополитена.

В то же время, в Киеве вводятся экстренные отключения света, графики не действуют, сообщает ДТЭК.

Также сообщается, что фактически весь Житомир сидит без электроэнергии.

Также частично обесточен и Львов.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилые дома в Киеве.