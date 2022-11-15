 В Киеве вводятся экстренные отключения света, в Харькове полностью остановлено метро ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве вводятся экстренные отключения света, в Харькове полностью остановлено метро
В тренде

В Киеве вводятся экстренные отключения света, в Харькове полностью остановлено метро

Общие новости
(3 голосов)

Россияне бьют по энергосистеме Украины

В Киеве вводятся экстренные отключения света, в Харькове полностью остановлено метро

фото из свободных источников

Новина українською

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

В результате ударов в некоторых местах снова пострадала энергетическая инфраструктура.

Так, в Харькове полностью остановлено метро. Об этом сообщает ТГ-канал харьковского метрополитена.

В то же время, в Киеве вводятся экстренные отключения света, графики не действуют, сообщает ДТЭК.

Также сообщается, что фактически весь Житомир сидит без электроэнергии.

Также частично обесточен и Львов.

Ранее сообщалось, что россияне обстреляли жилые дома в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде