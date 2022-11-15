 Массированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Массированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света
В тренде

Массированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Держимся!

Массированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света

Legion Media

UA-Футбол
Новина українською

Народ-гной нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщают чиновники из многих населённых пунктов страны.

В Хмельницкой громаде ракетный обстрел объекта критической инфраструктуры. Есть проблемы с электроснабжением части потребителей, сообщает Александр Симчишин. Детали обещают сообщить впоследствии.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщает, что есть прилет в Ровно. Пока чиновник подробностей не разглашает. Известно, что жертв нет.

Россия атаковала объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, пишет в телеграм глава ОГА Полтавщины Дмитрий Лунин.

Несколько ракетных ударов были нанесены по Кривому Рогу. Часть из них сбила ПВО, сообщил Александр Вилкул.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области, информирует городской совет.

Поражены объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ковельскому районе на Волыни. Информация о потерпевших выясняется.

Без света осталась часть Одессы, Днепра и Львова, полностью без света Житомир.

На Сумщине в графики почасовых отключений введены экстренные аварийные отключения электроэнергии, сообщает городской голова Александр Лысенко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве россияне попали в несколько жилых домов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде