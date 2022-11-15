Массированный ракетный удар. Россия обстреляла Ровно, Хмельниччину, Днепропетровщину и Полтавщину, Одесса и Львов без света

Народ-гной нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщают чиновники из многих населённых пунктов страны.

В Хмельницкой громаде ракетный обстрел объекта критической инфраструктуры. Есть проблемы с электроснабжением части потребителей, сообщает Александр Симчишин. Детали обещают сообщить впоследствии.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщает, что есть прилет в Ровно. Пока чиновник подробностей не разглашает. Известно, что жертв нет.

Россия атаковала объект инфраструктуры в Кременчугском районе Полтавской области, пишет в телеграм глава ОГА Полтавщины Дмитрий Лунин.

Несколько ракетных ударов были нанесены по Кривому Рогу. Часть из них сбила ПВО, сообщил Александр Вилкул.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры в Винницкой области, информирует городской совет.

Поражены объекты критической инфраструктуры в Кировоградской области.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ковельскому районе на Волыни. Информация о потерпевших выясняется.

Без света осталась часть Одессы, Днепра и Львова , полностью без света Житомир .

На Сумщине в графики почасовых отключений введены экстренные аварийные отключения электроэнергии, сообщает городской голова Александр Лысенко.