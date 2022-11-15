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Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине

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В Киеве без света предварительно не менее половины клиентов

Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине

Legion Media

Новина українською

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

В результате ударов снова пострадала энергетическая инфраструктура страны.

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Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице.

Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - написал Кличко в Телеграм.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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