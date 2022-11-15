Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.

В результате ударов снова пострадала энергетическая инфраструктура страны.

Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.

"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице.

Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют!

В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - написал Кличко в Телеграм.