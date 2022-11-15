Энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине
В Киеве без света предварительно не менее половины клиентов
Legion Media
Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины.
В результате ударов снова пострадала энергетическая инфраструктура страны.
Как сообщает мэр Киева Виталий Кличко, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине.
"Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице.
Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют!
В столице без света предварительно не менее половины клиентов", - написал Кличко в Телеграм.
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