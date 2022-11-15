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Россия выпустила третью волну ракет

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Россия выпустила третью волну ракет

alerts.in.ua

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Российские военные выпустили третью волну ракет по Украине. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким на своей странице в телеграм.

Военный Евгений Карась добавляет, что уже выпущено по Украине около ста ракет. Подлет ракет третьего залпа должен произойти ориентировочно в 17:00 – 18:20.

Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине длится уже более четырех часов. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры почти во всех областях.

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В статье: война с россией Виталий Ким
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