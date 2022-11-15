Россия выпустила третью волну ракет
Остаемся в укрытиях
alerts.in.ua
Российские военные выпустили третью волну ракет по Украине. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким на своей странице в телеграм.
Военный Евгений Карась добавляет, что уже выпущено по Украине около ста ракет. Подлет ракет третьего залпа должен произойти ориентировочно в 17:00 – 18:20.
Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине длится уже более четырех часов. Есть
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