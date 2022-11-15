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В ОП отреагировали на очередной ракетный удар россиян по Украине: Ситуация критическая

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В ОП отреагировали на очередной ракетный удар россиян по Украине: Ситуация критическая

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Офис президента отреагировал на массированный ракетный обстрел россиянами Украины, состоявшийся 15-го ноября. Напомним, "прилеты" зафиксированы в Киеве, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Харькове и других городах. Разрушены объекты критической инфраструктуры. Многие жители – без света.

"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут повержены", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Также свой комментарий отдельно дал Андрей Ермак – глава ОП:

"Трусы, только увеличивающие размер компенсаций, которые украинцам будут платить их граждане. Войну они не выиграют, все восстановим", - написал Ермак.

Добавим, что эксперты и политики предполагают, что этим обстрелом Россия реагирует на события саммита G20, который на днях проходит на Бали.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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