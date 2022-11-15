В ОП отреагировали на очередной ракетный удар россиян по Украине: Ситуация критическая

Офис президента отреагировал на массированный ракетный обстрел россиянами Украины, состоявшийся 15-го ноября. Напомним, "прилеты" зафиксированы в Киеве, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Харькове и других городах. Разрушены объекты критической инфраструктуры. Многие жители – без света.

"Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно и держимся! Террористы все равно будут повержены", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.