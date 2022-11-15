Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области силами ПВО. ВИДЕО

Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.

"Сбитие вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза остается", - пишет в комментарии Небитов.