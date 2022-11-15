 Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области силами ПВО. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области силами ПВО. ВИДЕО

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ПВО работают

Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области силами ПВО. ВИДЕО

Фото из открытых источников

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Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.

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"Сбитие вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза остается", - пишет в комментарии Небитов.

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В статье: война с россией
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