Уничтожение вражеской ракеты в Киевской области силами ПВО. ВИДЕО
ПВО работают
Фото из открытых источников
Момент уничтожения российской ракеты в Киевской области опубликовал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Успешную работу сил ПВО Небитов опубликовал на своей странице в соцсети.
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"Сбитие вражеской ракеты в Киевской области. Спасибо силам ПВО за блестящую работу. Враг не останавливается и продолжает атаковать. Оставайтесь в укрытиях. Угроза остается", - пишет в комментарии Небитов.
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