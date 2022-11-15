Кулеба о ракетных обстрелах со стороны России: Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал произошедший 15-го ноября массированный ракетный обстрел россиянами Украины. Напомним, "прилеты" зафиксированы в Киеве, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Харькове и других городах. Разрушены объекты критической инфраструктуры. Многие жители – без света.

"Российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Это то, что Россия должна сказать на вопрос мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принимать российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", - написал глава МИД.

Также Кулеба рассказал, чего ждет от саммита "Группы двадцати":

Росія б’є смертоносними ракетами по мирних українських містах, руйнує житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. Я чекаю на принципову реакцію саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уникніть «закликів до обидвох сторін». Станьте на бік людей, а не воєнних злочинців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022

Напомним, что ранее на очередной акт террора среагировал Офис президента Украины.