 Кулеба о ракетных обстрелах со стороны России: Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов ᐉ UA-Футбол
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Кулеба о ракетных обстрелах со стороны России: Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов

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Комментарий главного дипломата Украины

Кулеба о ракетных обстрелах со стороны России: Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов

Reuters

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал произошедший 15-го ноября массированный ракетный обстрел россиянами Украины. Напомним, "прилеты" зафиксированы в Киеве, Виннице, Кривом Роге, Днепре, Харькове и других городах. Разрушены объекты критической инфраструктуры. Многие жители – без света.

"Российские ракеты убивают людей и разрушают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Это то, что Россия должна сказать на вопрос мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принимать российские ультиматумы! Этот террор можно остановить только силой нашего оружия и принципов", - написал глава МИД.

Также Кулеба рассказал, чего ждет от саммита "Группы двадцати":

Напомним, что ранее на очередной акт террора среагировал Офис президента Украины.

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В статье: война с россией
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Источник:
Дмитро Кулбеа

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