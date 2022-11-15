В результате ракетного удара оккупантов по Киеву есть погибший гражданский
Спасательно-розыскные работы продолжаются
Старух Телеграм-канал
В Киеве спасатели обнаружили погибшего в результате ракетного удара оккупантов, который произошел во вторник, 15 ноября, днем.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - написал городской глава.
Напомним, во вторник, 15 ноября, во время масштабной воздушной тревоги по почти всей Украине в ряде регионов прогремели взрывы.
Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов
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