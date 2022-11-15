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В результате ракетного удара оккупантов по Киеву есть погибший гражданский

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Спасательно-розыскные работы продолжаются

В результате ракетного удара оккупантов по Киеву есть погибший гражданский

Старух Телеграм-канал

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В Киеве спасатели обнаружили погибшего в результате ракетного удара оккупантов, который произошел во вторник, 15 ноября, днем.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", - написал городской глава.

Напомним, во вторник, 15 ноября, во время масштабной воздушной тревоги по почти всей Украине в ряде регионов прогремели взрывы.

Позже стало известно, что в результате атаки оккупантов были повреждены три многоэтажки в Печерском районе столицы.

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В статье: Виталий Кличко война с россией
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