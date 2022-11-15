Превзошли 10-е октября, когда было восемьдесят. ВСУ сообщили, сколько ракет прилетело по Украине 15-го ноября
Некоторые из них – еще в воздухе
Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, сколько ракет Россия выпустила по Украине в ходе массированной ракетной атаки сегодня, 15-го ноября 2022-го года.
"Россияне выпустили около 100 ракет во время массированного удара. Они превзошли 10-е октября, когда было выпущено 84 ракеты", - сказал Игнат.
Отметим, что 80 ракет уже долетело: многие из них были сбиты силами ПВО, но есть также попадание в гражданские объекты. Двадцать ракет, по словам спикера, еще в воздухе.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров демократического мира не требовать от Украины идти на компромиссы с РФ.
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