Министр энергетики: Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны

Сегодня, 15 ноября, снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.

"Введены аварийные отключения. После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы. Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", – написал Галущенко.

Российские захватчики сегодня, 15 ноября, совершили массированную ракетную атаку на Украину. Прилеты зафиксированы в столице и еще в девяти областях.

Тимошенко отметил, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.