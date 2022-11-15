 Министр энергетики: Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны ᐉ UA-Футбол
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Министр энергетики: Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны

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Россия - страна террорист

Министр энергетики: Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны

фото из соцсетей

Новина українською

Сегодня, 15 ноября, снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Эта атака может повлиять не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых наших соседей. Попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.

"Введены аварийные отключения. После поражений на военной и международной аренах враг предпринимает очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный ущерб нашей энергосистеме в преддверии зимы. Прошу всех отнестись с пониманием к критической ситуации с энергоснабжением, сохранять спокойствие и доверять энергетикам и ВСУ", – написал Галущенко.

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Российские захватчики сегодня, 15 ноября, совершили массированную ракетную атаку на Украину. Прилеты зафиксированы в столице и еще в девяти областях.

Тимошенко отметил, что больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. "Укрэнерго" вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

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В статье: война с россией
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Комментарии (11)
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nadobi (Полтава)
15.11.2022 в 18:56
Вот оно хваленое американское ПВО, от которого даже турки отказались
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0
0
MaximSK (Киев)
15.11.2022 в 18:10
Почему новое ПВО от США NASAMS и ПВО от других стран не помогли защитить хотя бы Киев это вопрос или их ракеты нельзя сбить непонятно.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2022 в 18:16
непонятно, почему СРАЗУ не давали хотя бы пво, не говоря о дальнобойных системах...выжидали?
Ответить
+1
0
MaximSK (Киев)
15.11.2022 в 18:34
Им нужно было время подготовить ПВО и обучение провести. Меня расстроила что даже Насамс нас сегодня не спас от их ракет.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.11.2022 в 18:41
с 2402 уже могли несколько этапов обучений провести! вывод - ?
+1
0
MaximSK (Киев)
15.11.2022 в 18:43
Вывод- они долго думали перед тем как нам дать ПВО, может долго сомневались давать ли нам его. Но факт в том что даже лучшее в мире ПВО не спасает нас от ракет.
+1
0
aleks68
15.11.2022 в 18:33
лучше скажи почему не отвечают той же монетой русским тварям?
Ответить
0
-2
MaximSK (Киев)
15.11.2022 в 18:35
У нас нет таких ракет, а запад не даёт из за боязни эскалации, они могут ядерное оружие использовать в ответ
+2
0
aleks68
15.11.2022 в 18:43
нет ракет?скажи спасибо зеленскому и его тупым слугам
0
-1
MaximSK (Киев)
15.11.2022 в 18:46
Если бы мы стреляли ракетами по их территории регулярно, есть вероятность получить ответ ядерный удар по какому-то городу, от них можно всего ожидать.
+1
0
nadobi (Полтава)
15.11.2022 в 18:54
Вывод один - их ПВО полное Г.
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0
0

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